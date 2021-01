Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η βρετανική αστυνομία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κέντρο φιλοξενίας μεταναστών την Παρασκευή, όπου στεγάζονται περισσότεροι από 400 άνθρωποι.

Το κέντρο φιλοξενίας, στο Φόλκστοουν της νότιας Αγγλίας, έχει χτιστεί σε χώρο πρώην στρατοπέδου, γνωστό ως «Napier Barracks» στους ντόπιους.

Priti Patel on Napier fire: ‘The damage and destruction at Napier barracks is not only appalling but deeply offensive to the taxpayers of this country who are providing this accommodation while asylum claims are being processed.’ pic.twitter.com/qPJObJFvyN — Simon Jones (@SimonJonesNews) January 29, 2021

Οι συλληφθέντες ήταν φιλοξενούμενοι του κέντρου, οι οποίοι αντιδρούσαν στα αυξημένα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και στον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, ενώ θεωρούνται υπαίτιοι για την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την αστυνομίας, ένας από τους συλληφθέντες επιτέθηκε σε έναν από τους φύλακες του χώρου, ενώ την ίδια ώρα ξέσπασε κάποιο επεισόδιο το βράδυ της Παρασκευής στη διάρκεια του οποίου ξέσπασε η φωτιά. Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες φαίνεται να συμμετείχαν επίσης στο επεισόδιο.

Migrants have set fire to Napier Barracks, presumably to obtain a room at the Savoy or a nice little flat just off the Kings Roadpic.twitter.com/lUkhc6DjVs — Old Holborn® (@Holbornlolz) January 29, 2021

Οι αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού, ενώ προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κέντρο φιλοξενίας χωρίς να υπάρχουν ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί.

A fire has broken out at Napier Barracks in #Folkestone used to house hundreds of asylum seekers. Kent Fire say eight engines have been sent to assist police. @itvmeridian pic.twitter.com/1ShTrbcpG2 — Luke Castiglione (@lukecastiglione) January 29, 2021

Οι φιλοξενούμενοι στο κέντρο υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι πολύ κακές, ενώ τα μέτρα φρούρησης έχουν αυξηθεί, εξαιτίας των 120 κρουσμάτων κοροναϊού στην κλειστή δομή.

Η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, υποστήριξε ότι η φωτιά και οι ζημιές που προκλήθηκαν «είναι προσβολή προς τους φορολογούμενους».

Οι δηλώσεις αυτές όμως προκάλεσαν την αντίδραση ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Η διευθύντρια της οργάνωσης «Detention Action» (Δράση Κράτησης), Μπέλα Σάνκι, μέσω Twitter κατηγόρησε την Πρίτι Πατέλ ότι «παίζει με τη φωτιά, ενώ εκτοξεύει κατηγορίες κατά ανθρώπων που έφτασαν στη χώρα για ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη σεξουαλική βία και τώρα είναι στοιβαγμένοι σε αποθήκες όπου βράζει ο κοροναϊός».

«Η διχαστική, προκλητική και κατασταλτική αντίδραση στο συμβάν το μόνο που θα πετύχει είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά και να υποσκάψει το κράτος δικαίου», τόνισε η Μπέλα Σάνκι.