Άλλο ένα πλήγμα δέχθηκε η Art Basel λόγω της πανδημίας, με τους διοργανωτές της να αναβάλουν για δεύτερο συνεχόμενη φορά την κύρια έκθεση τέχνης στην Ελβετία.

Πέρυσι, τόσο η έκθεση στη Βασιλεία της Ελβετίας όσο και στο Miami Beach ακυρώθηκαν.

«Αν και η πρώτη φάση των προγραμμάτων εμβολιασμού ξεκίνησε σε πολλά μέρη του κόσμου τον προηγούμενο μήνα, το 2021 είναι μια χρονιά στην οποία παραμένει περίπλοκος ο προγραμματισμός λόγω πολλών αβεβαιοτήτων» ανέφερε σύμφωνα με το ΑΠΕ σε σχετική ανακοίνωση, ο διευθυντής της έκθεσης Marc Spiegler.

«Μετά από προγράμματα εμβολιασμού επί δέκα μήνες, αναμένουμε ευρεία διεθνή συμμετοχή στην έκθεσή μας στη Βασιλεία τον Σεπτέμβριο, διότι όλες οι συζητήσεις μας στον κόσμο της τέχνης, δείχνουν ισχυρή επιθυμία να δει κανείς τέχνη δια ζώσης και να έχει επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή» πρόσθεσε.

Postponed: Art Basel in Basel 2021 will take place September 21–26 at Messe Basel. Read on to learn more: https://t.co/uWXg6Nb2uu pic.twitter.com/4TZjU2DPUh

— Art Basel (@ArtBasel) January 21, 2021