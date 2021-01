Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Truth To Power» για τον αρχηγό των System Of A Down, Σερζ Τανκιάν.

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η ταινία, η οποία θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής προώθησε την ευαισθητοποίηση γύρω από την αρμενική επανάσταση του 2018, θα παρουσιαστεί στις 19 Φεβρουαρίου μέσω εικονικών κινηματογράφων.

Με τη Oscilloscope Laboratories και τη Live Nation να μας υποστηρίζουν η μουσική και το μήνυμα της ταινίας μας μπορούν πλέον να αγγίξουν τις καρδιές και το μυαλό του κοινού σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας όλους μας να μιλήσουμε – και να φέρουμε – την αλήθεια στο επίκεντρο, τόνισε σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Γκάριν Χοβανισιάν.

Στο τρέιλερ προβάλλονται αποσπάσματα συνεντεύξεων του Σερζ Τανκιάν με άλλα μέλη των System Of A Down, με τον κιθαρίστα των Rage Against The Machine, Τομ Μορέλο, τον παραγωγό Ρικ Ρούμπιν και άλλους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας.

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον ρόλο του τραγουδιστή στην αρμενική επανάσταση, καθώς και την ιστορία στον πολιτικό ακτιβισμό.

«Οποιαδήποτε δήλωση κάνω βασίζεται σε μια αδικία που συμβαίνει κάπου, την οποία θέλω να διορθώσω. Δεν σκέφτομαι τι θα πω, πώς θα το πω, απλά ανοίγω το στόμα μου και βγαίνει » λέει ο Τανκιάν στο τρέιλερ.

«Με αποκλειστικές συνεντεύξεις, περιπέτειες και πρωτότυπα πλάνα που καταγράφηκαν από τον ίδιο τον Σερζ, το Truth to Power επιτρέπει στο κοινό πρόσβαση στα παρασκήνια ενός διεθνούς ροκ σταρ του οποίου η πίστη στη μουσική όχι μόνο έφερε επανάσταση στο heavy metal αλλά και σε παγκόσμια γεγονότα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Oscilloscope Laboratories για το ντοκιμαντέρ, όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ .

«Σε όλη του τη ζωή, ο μουσικός επιδίωξε την κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοποιώντας τη δύναμη των τραγουδιών του και το ότι είναι διάσημος, για πραγματική πολιτική αλλαγή.

Η δεκαετής εκστρατεία του για επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Γενοκτονίας των Αρμενίων εγκρίθηκε τελικά από το Κογκρέσο πέρυσι. Οι κυβερνήσεις τον μισούν. Οι άνθρωποι τον αγαπούν» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Τανκιάν ο οποίος έχει επίσης γράψει το σάουντρακ, είχε μιλήσει για το ντοκιμαντέρ στο Rolling Stone το 2018, λέγοντας:

«Έχω επίσης ένα ντοκιμαντέρ μουσικής που ετοιμάζω με προσωρινό τίτλο Truth to Power, στο οποίο παρουσιάζω μέσα από τα μάτια μου πώς το μήνυμα γίνεται πραγματικότητα μέσω των τεχνών».

«Αντί να επικεντρώνεται σε εμένα ως καλλιτέχνη, θέτει το ερώτημα: Μπορεί η μουσική να αλλάξει τον κόσμο;».