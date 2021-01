Προς κατάσχεση… σάντουιτς με ζαμπόν προχώρησαν ολλανδοί αστυνομικοί από βρετανό οδηγό ο οποίος ήθελε να περάσει τα σύνορα.

Πλάνα της ολλανδικής αστυνομίας δείχνουν τελωνειακούς που απαγορεύουν σε οδηγούς να εισέρχονται στην Ολλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας μαζί σάντουιτς και άλλα τρόφιμα.

«Καλώς ήρθατε στο Brexit, κύριε», λέει αστειευόμενος ένας από τους αξιωματικούς στο βίντεο, καθώς ο οδηγός παρακαλεί: «Μπορείτε να πάρετε το κρέας και να μου αφήσετε το ψωμί;».

Απορημένος ο οδηγός ρωτάει τους αξιωματούχους αν θα μπορούσε να κρατήσει το ψωμί από το σάντουιτς που είναι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο.

Next time people tell you there’s no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021