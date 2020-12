Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν αυτοανατιναχθεί με το τροχόσπιτο του στο κέντρο του Νάσβιλ, ο 63χρονος Άντονι Κουίν Γουόρνερ, προειδοποίησε μέσω μεγαφώνου ότι πρόκειται να το ανατινάξει και παρότρυνε τους ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή.

Από το σταθμευμένο όχημα ακούγεται αμέσως μετά ένα χαρούμενο τραγούδι. Πρόκειται για την επιτυχία της Petula Clark, το 1964 ,«Downtown».

Το νόημα: Η φασαρία μιας πόλης μπορεί να θεραπεύσει τη μοναξιά.

Το τραγούδι ξεκινά ως εξής:

Όταν είσαι μόνος και η ζωή σε κάνει να είσαι μόνος

Μπορείς πάντα να πας στο κέντρο της πόλης

Όταν έχεις ανησυχίες, όλος ο θόρυβος και η βιασύνη

φαίνεται να βοηθά, ξέρω, το κέντρο της πόλης

(When you’re alone and life is making you lonely

You can always go downtown

When you’ve got worries, all the noise and the hurry

Seems to help, I know, downtown)

Μοιάζει με σκηνή από θρίλερ, το χαρούμενο τραγούδι που ακούγεται με φόντο την ανατριχιαστική σκηνή στην οποία επίκεινται δυσάρεστα γεγονότα (π.χ. «Stuck in the Middle with You» από το «Reservoir Dogs», «Hip to be Square» από το «American Psycho «).

Δευτερόλεπτα αργότερα, από την εκκωφαντική έκρηξη στο κέντρο της πόλης του Νάσβιλ τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άτομα ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε περισσότερα από 40 κτίρια.

Το «Downtown», νούμερο 1 επιτυχία αναφέρεται στα φώτα της Νέας Υόρκης και όχι στα αξιοθέατα του κέντρου του Νάσβιλ.

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Tony Hatch είπε ότι εμπνεύστηκε τη μελωδία στο πρώτο του ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όταν πρωταντίκρυσε τα φώτα της Times Square.

Αλλά η μελωδία, που ανέβηκε στα charts κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων του 1964, γιορτάζει το «θόρυβο» της αστικής χαρούμενης νυχτερινής ζωής παντού: φώτα νέον, γεμάτα πεζοδρόμια, μουσική που «ξεχύνεται» από καφετέριες και νυχτερινά κέντρα.

«Μπορείτε να ξεχάσετε όλα τα προβλήματά σας, να ξεχάσετε όλες τις έγνοιες σας…Μην περιμένετε και μην αφήνετε τα προβλήματά σας να σας εγκλωβίσουν»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα δημοφιλές τραγούδι αποκτά μια νέα οπτική μετά από μια πράξη βίας.

Ο ηγέτης μιας αίρεσης, ο Τσαρλς Μάνσον έπεισε τους οπαδούς του ότι τα τραγούδια των Beatles στο «White Album» και ιδίως το «Helter Skelter» του Πολ Μακάρτνευ, είναι σήμα για την έναρξη ενός βίου φυλετικού πολέμου και έτσι τους οδήγησε το 1969 σε δολοφονίες. Μετά από αυτό οι ακροατές των τραγουδιών έψαχναν να βρουν κρυμμένα μηνύματα.

Ουδείς γνωρίζει γιατί ο Warner επέλεξε το «Downtown» ως το κύκνειο άσμα του και ουδέποτε θα γίνει γνωστό.

Η τραγουδίστρια Petoula Clark, 88 ετών, ζει στην Ευρώπη και δεν έχει σχολιάσει το θέμα.