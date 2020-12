Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής έκρηξη στον κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Το ηφαίστειο βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων και η έκρηξη παρακολουθείται ζωντανά από τους επιστήμονες αλλά και εκατοντάδες χρήστες των social media.

2020 is wild: Earthquake and volcano erupting tonight on the Big Island of #Hawaii.

Video by Ken Boyer captures the eruption from the Halema’uma’u pit crater of the #Kilauea caldera at Hawaii Volcanoes National Park. pic.twitter.com/aW9Eh0u5C2

— KCazares (@cazarespr) December 21, 2020