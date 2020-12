Μπορεί η αγωνιστική περίοδος να βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο στην Μπαρτσελόνα κινούνται σε ρυθμούς διοικητικών εκλογών. Οι εκλογές του Γενάρη είναι προ των πυλών με τους υποψήφιους να πραγματοποιούν τα τελευταία τους σχέδια λίγες εβδομάδες πριν τη μεγαλύτερη στιγμή του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Ο Ζουάν Λαπόρτα ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό την υποψηφιότητα του, γεμίζοντας με αισιοδοξία τους φιλάθλους της ομάδας που έζησαν τις πιο ένδοξες στιγμές της ομάδας, στα χρόνια που διοικούσε ο Καταλανός. Ο Λαπόρτα ωστόσο προέβη σε μια πραγματικά τρομερή κίνηση με την οποία «προκάλεσε» το αντίπαλο στρατόπεδο! Τι έκανε λοιπόν;

Τοποθέτησε μια αφίσα στη Μαδρίτη, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης! Με σλόγκαν «Θέλω να σας ξαναδώ», ο Λαπόρτα «προκάλεσε» τους «μερένγκες», μερικές εβδομάδες πριν από τις διοικητικές εκλογές της Μπαρτσελόνα.

📸 The new Santiago Bernabeu (currently in renovations) on the left, and Laporta’s banner on the right. @albertmudez #ElectionsFCB https://t.co/JUpG1kQT7x pic.twitter.com/v5T467nHVC

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) December 15, 2020