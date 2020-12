Εκτός από την εκλεγμένη βασίλισσα των Χριστουγέννων, Mariah Carey και αγαπημένα jazz standard που ακούμε κάθε χρόνο, ανανεώνουμε την γιορτινή playlist με μερικές φρέσκιες κυκλοφορίες σε εορταστικό κλίμα.

Andrew Bird, Hark!

Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας ο Andrew Bird έβγαλε μόλις ένα άλμπουμ με δικά του γιορτινά κομμάτια αλλά και ιδιοσυγκρασιακές ερμηνείες κλασσικών χριστουγεννιάτικων κομματιών.

The Bird and the Bee, Put Up the Lights

Ο Greg Kurstin, παραγωγός για μεγάλες σταρ όπως η Adele και η Sia, κυκλοφόρησε μαζί με την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Inara George ένα άλμπουμ για τις γιορτές. Σε ένα από τα κομμάτια κάνει την εμφάνισή του και ο Dave Grohl των Foo Fighters.

Barnaby Bright, Bleak Midwinter

Οι Barnaby Bright είναι ζευγάρι. Η Becky τραγουδάει και o Nathan αναλαμβάνει τις δεύτερες φωνές και την παραγωγή. Στο Bleak Midwinter (τίτλος εμπνευσμένος από το γνωστό αγγλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι) πειραματίζονται με διάφορα μουσικά στυλ.

Fuerza Régida, Navidad con la Régida

Έχουμε και χριστουγεννιάτικη μουσική από trap συγκρότημα (trap corrido για την ακρίβεια).

Chilly Gonzales, A Very Chilly Christmas

Ο πολυβραβευμένος Καναδός με την κλασσική/jazz παιδεία παίζει πιάνο με το attitude ενός ράπερ. Στο «A Very Chilly Christmas» ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το ταλέντο του στα πλήκτρα. Καλεσμένοι έκπληξη: η Feist και ο Jarvis Cocker.

Goo Goo Dolls, It’s Christmas All Over

Στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του άλμπουμ οι Goo Goo Dolls μένουν πιστοί στο πνεύμα του κλασικού ροκ αλλά δεν διστάζουν και να πειραματιστούν.

Cory Henry, Christmas With You

Ο υπερ-ταλαντούχος Cory Henry συνδυάζει εδώ πρωτότυπα γιορτινά κομμάτια με κάλαντα τα οποία ερμηνεύει με το αναγνωρίσιμο gospel-pop στυλ του.

Dolly Parton, A Holly Dolly Christmas

Η Miley και ο Billy Ray Cyrus, ο Michael Bublé, ο Jimmy Fallon και ο Willie Nelson βοηθούν την Dolly Parton να ερμηνεύσει τα κομάτια του δέυτερου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της (το πρώτο ήταν το «Home for Christmas» το 1990).

Meghan Trainor, A Very Trainor Christmas

Αν και όλα τα τραγούδια της Meghan Trainor ακούγονται σαν να είναι χριστουγεννιάτικα, εδώ έχουμε μία αμιγώς εορταστική συλλογή από την ερμηνεύτρια του All About That Bass.

3D Jazz Trio, Christmas in 3D

10 γιορτινά κομμάτια από τρείς ντίβες της jazz: την πιανίστρια Jackie Warren, την μπασίστρια Amy Shook και την ντράμερ Sherrie Maricle.