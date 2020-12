«Γροθιά στο στομάχι» αποτελεί η διαφήμιση φιλανθρωπικής οργάνωσης που υποστηρίζει το βρετανικό ΕΣΥ (NHS) και δείχνει τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή του Άγιου Βασίλη, ο οποίος νοσηλεύεται με κοροναϊό.

Το βίντεο με τίτλο «The Gift» («Το Δώρο») παρουσιάζει ένα ηλικιωμένο άντρα που χρειάζεται να εισαχθεί σε ένα βρετανικό νοσοκομείο, βαριά άρρωστος από κοροναϊό.

Η ταυτότητα του ηλικιωμένου δεν γίνεται ευθέως γνωστή. Ωστόσο, η χριστουγεννιάτικη κάρτα από τον… Ρούντι και η λίστα που φτιάχνει κατά την διάρκεια της νοσηλείας του υπονοούν πως πρόκειται για τον Άγιο Βασίλη.

Στο τέλος, ο ηλικιωμένος άντρας με τα άσπρα μαλλιά και γένια γίνεται καλά και παίρνει εξιτήριο.

Τότε, η νοσοκόμα που τον φρόντιζε μαθαίνει την αλήθεια. «Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για όλους μας, Άγιος Βασίλης» γράφει το σημείωμα στο δώρο που έλαβε η νεαρή γυναίκα.

Η καμπάνια κλείνει με το σύνθημα «δώστε πίσω κάτι σε αυτούς που έχουν δώσει τα πάντα» και έχει γίνει viral. Πάντως, δεν άρεσε σε όλους τους Βρετανούς καθώς κάποιοι θεωρούν τη διαφήμιση αυτή «τρομακτική για τα παιδιά» και ότι «καταστρέφει τη μαγεία των Χριστουγέννων».

They’re actually trying to kill the magic of Christmas.

Έπειτα από σωρεία αντιδράσεων, η φιλανθρωπική οργάνωση NHS Charities Together φαίνεται πως «κατέβασε» το εν λόγω σποτάκι.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση που χρηματοδοτεί το βρετανικό ΕΣΥ υπερασπίστηκε πάντως τη διαφήμισή της, εξηγώντας ότι δεν απευθυνόταν σε παιδιά εξαρχής.

