Παρεΐστικη διάθεση είχε η βραδιά του Στέλιου Ρόκκου για το «Σπίτι με το MEGA».

Ο τραγουδοποιός κάλεσε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τον σπουδαίο ερμηνευτή του δημοτικού τραγουδιού Γιάννη Καψάλη, την Ασπασία Στρατηγού και τον Steven από τους My Excuse.

Στη βραδιά συμμετείχαν οι νεαροί αλλά πολύ ταλαντούχοι Αντώνης Βλάχος και Στεφανία Ρίζου

Παραδοσιακοί ήχοι από τον Γιάννη Καψάλη

Με το παραδοσιακό τραγούδι «Βασιλικός» υποδέχτηκε στη σκηνή του MEGA ο Στέλιος Ρόκκος τον Γιάννης Καψάλη.

«Ευτυχώς δεν χρειάζεται συστάσεις ο Γιάννης Καψάλης» ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος, «γνωριστήκαμε σε εκπομπή αλλά είναι σαν να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Καψάλης.

Ο τραγουδιστής της ηπειρώτικης μουσικής παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του «Ελλάδα μου» που γράφτηκε για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που πονάνε για την πατρίδα. Τους το αφιερώνουμε».

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί και το υπέροχο «Στο ‘πα και στο ξαναλέω».

«Ο Στέλιος Ρόκκος είναι ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αυτόν που τον χαρακτηρίζει είναι η ευαισθησία του και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Μου έκανε την τιμή να πούμε κάποια κομμάτια μαζί. Με βοήθησαν πολύ στη δουλειά μου» ανέφερε ο Γιάννης Καψάλης.

Με το ξεσηκωτικό «40 κύματα» και τους ήχους βιολιού ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή τον Γιάννη Καψάλη ο Στέλιος Ρόκκος.

Το τραγούδι, τη μουσική του οποίου έγραψε ο Μανώλη Αχαλινωτόπουλος και τους στίχους ο Θάνος Παπανικολάου έχει τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο Στέλιος Ρόκκος.

Το γλέντι συνεχίστηκε με το «Μαντήλι» σε μουσική και στίχους του Κώστα Αναστασίου και η εμφάνιση του Γιάννη Καψάλη ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό «Καίγομαι και σιγολιώνω».

Λαϊκοί δρόμοι από την Ασπασία Στρατηγού

Σε λαϊκούς δρόμους ακόμα και της δεκαετίας του ’60 κινήθηκε η ενότητα της βραδιάς με καλεσμένη την Ασπασία Στρατηγού.

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεδιπλώνοντας και το ταλέντο στα λαϊκά τραγούδια ερμήνευσε μαζί της το τραγούδι «Καλή τύχη» του Μανώλη Αγγελόπουλου από το 1967 και τον δίσκο «Ξεριζωμένη γενιά» αλλά και το «Αγάπη όλο ζήλεια» του 1987 του Λεωνίδα Βελή.

«Πήρα το Χρήστο Νικολόπουλο τηλέφωνο γιατί ήξερα ότι τραγουδάτε μαζί και μου είπε ‘η Ασπασία είναι από τις καλύτερες ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες’ και αρχίζω να το ανακαλύπτω και εγώ. Μου αρέσει που τραγουδάς δωρικά τα λαϊκά τραγούδια. Χωρίς υπερβολές, όσο πρέπει. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας» ανέφερε ο Ρόκκος για την Ασπασία Στρατηγού.

Στη συνέχεια τραγούδησαν μαζί «Μ’ ένα όνειρο τρελό» του Σταμάτη Κόκοτα σε μια εξαιρετική λυρική εκτέλεση, το «Δρόμο» του Στέλιου Ρόκκου αλλά και το «Ξένος για σένανε και εχθρός» του Χρήσου Νικολόπουλου που έχει ερμηνεύσει πρώτος ο Γιώργος Νταλάρας.

Το «Άσε τα ψέματα» από τον δίσκο Λαβύρινθο, ένα τραγούδι που δεν λείπει από τις συναυλίες του Μάλαμα είπαν οι δύο ερμηνευτές και στη συνέχεια το «Αν το λες αυτό αγάπη» του Δημήτρη Κοντολάζου.

«Ο Στέλιος Ρόκκος ξεχωρίζει εξαιτίας του αυθορμητισμού του και της ικανότητάς του να πατάει σε πολλά είδη ταυτόχρονα. Ένας τραγουδοποιός δεν θα ήθελε να αποποιηθεί καμία από τρεις ιδιότητες. Θεωρώ ότι αυτό το πακέτο είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει» ανέφερε η Ασπασία Στρατηγού.

Νέα πνοή στη βραδιά από τον Αντώνη Βλάχο, την Στεφανία Ρίζου και τον Steven

Με τον Αντώνη Βλάχο και την Στεφανία Ρίζου ο Στέλιος Ρόκκος τραγούδησε το «Σ’ αγάπησα», το «Άγγελοι», το «Μη στεναχωριέσαι» αλλά και το «Baila Morena».

«Ο Στέλιος είναι μεγάλο πειραχτήρι. Όταν μπαίνει στο χώρο φέρνει μεγάλη χαρά και αυτομάτως χαλαρώνεις και αφήνεις τις τυπικότητες. Ενθουσιάστηκα όταν μου είπε να δουλέψουμε μαζί. Από την αρχή υπήρχε αμοιβαία συμπάθεια. Αισθάνθηκα πολύ χαρούμενος να μοιραστούμε στιγμές on stage» δήλωσε ο Αντώνης Βλάχος.

«Η πιο χαρακτηριστική στιγμή που θυμάμαι με τον Στέλιο ήταν όταν δουλεύαμε στο στούντιο και δίπλα ηχογραφούσε ο Γιάννης Πάριος. Ήταν υπέροχα όταν ο Στέλιος του έκανε σεγόντο σε ένα τραγούδι» θυμήθηκε η Στεφανία Ρίζου.

«Could you be loved» και «Get up stand up» του Bob Marley τραγούδησε ο Steven «ο φίλος μου που έχουμε συνεργαστεί για δύο χρόνια» όπως ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος.

Ο τραγουδιστής των My excuse ερμήνευσε και το δικό του τραγούδι «It is over now» αλλά και το «Με σένα πλάι μου» μαζί με τον Στέλιο Ρόκκο.