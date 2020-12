Άποψη

The Art of the Deal

Σε ερώτηση αμερικανού δημοσιογράφου, αν έχει γνώμη για τον Τραμπ και ποια είναι, ο Τσίπρας σε μία σπάνια έκλαμψη αυτοσαρκασμού απάντησε το εξής: «Κάποιοι μου είπαν ότι θα έπρεπε να διαβάσω το βιβλίο του "The Art of the Deal", πριν πάω να διαπραγματευτώ στις Βρυξέλλες»