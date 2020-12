Ρίγη συγκίνησης προκαλεί η εικόνα που ανέβασε στο Twitter χρήστης και δείχνει tablets συγκεντρωμένα έξω από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για tablets που δίνουν σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση για να μιλήσουν με τους συγγενείς τους, ακόμα και να τους αποχαιρετήσουν πολλές φορές.

Η χρήση αυτή των tablets, τα οποία προϋπήρχαν στα νοσοκομεία ούτως ώστε σε κάποιες περιπτώσεις γιατροί και νοσοκόμες τους παρακολουθούν από μακριά τους ασθενείς, προέκυψε μέσα από την ανάγκη, υιοθετήθηκε από δεκάδες αμερικανικά νοσοκομεία.

Hospitals are deploying tablets and smartphones in the fight against #Covid19 to protect staff, preserve protective equipment, and help patients connect with loved ones. Here a doctor from Massachusetts General Hospital demos a new virtual care system: https://t.co/JMBwPjB2lc pic.twitter.com/aIK3zAH7rb

— WIRED Science (@WIREDScience) April 9, 2020