Είναι 2020 και ζει στη Ναμίμπια. Το όνομα του Αδόλφος Χίτλερ και πρόσφατα εκλέχθηκε περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της χώρας!

Μια… ανατριχιαστική ιστορία -και συνωνυμία- φέρνει στο «φως» η γερμανική Bild!

Διαβάζοντας τον τίτλο νομίζεις πως ξαφνικά «κέρδισαν» όσοι πιστεύουν τις… ιστορίες για αγρίους, ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ζει κάπου στη Λατινική Αμερική.

Απλά, υπάρχει πολιτικός στη Ναμίμπια, που λέγεται Αδόλφος Χίτλερ και εκλέχθηκε περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της χώρας.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020