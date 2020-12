Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα του 2020, οι διάφορες λίστες με τα πρόσωπα, τις ταινίες, τα τραγούδια, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που στιγμάτισαν την επεισοδιακή αυτή χρονιά, έχουν την τιμητική τους.

Σε αυτό το πνεύμα το IMDb ((the Internet Movie Database), συγκέντρωσε τα δεδομένα της ιστοσελίδας του και δημοσίευσε τη δική του λίστα, αποκαλύπτοντας τους δέκα κορυφαίους ηθοποιούς του 2020.

Πολλά από τα ονόματα που βρίσκονται στη συγκεκριμένη δεκάδα του IMDb, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία μέσα από σειρές που προβλήθηκαν στο Netflix, σε μία εξαιρετική για την καριέρα τους χρονιά.

Η κατάταξή τους, όπως σημειώνεται σχετικά, διαμορφώθηκε από τις βαθμολογίες στο STARmeter, ενώ παράλληλα είχαν και τις περισσότερες αναζητήσεις τον τελευταίο χρόνο.

Δείτε παρακάτω τη «χρυσή» δεκάδα του IMDb με τους κορυφαίους ηθοποιούς του 2020.

10. Henry Cavill

Ο Henry Cavill στα τέλη του 2019, πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά «The Witcher» του Netflix, αλλά και στο «Enola Holmes».

Το όνομά του βρίσκεται έκτοτε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ενώ όλοι περιμένουν να επιστρέψει στον ρόλο του Superman στο «Justice League Zack Snyder Cut».

9. Linda Cardellini

H Linda Cardellini δεν είναι ένα νέο πρόσωπο το χώρο του θεάματος, ωστόσο η καριέρα της εκτοξεύτηκε, μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην σειρά «Dead to Me» στο Netflix.

8. Anya Taylor-Joy

Δεν υπήρξε άνθρωπος που είδε στο Netflix το «The Queen’s Gambit» και να μην έψαξε περισσότερες πληροφορίες για την πρωταγωνίστρια Anya Taylor-Joy.

H 24χρονη ηθοποιός είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκε όσα λίγα μέσα στην χρονιά, για την εξαιρετική της ερμηνεία στην επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας streaming.

7. Aidan Gallagher

Ο 17χρονος ηθοποιός παίζει επίσης σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές του Netflix, το «The Umbrella Academy» και ο ρόλος του είναι πολύ αγαπητός στο κοινό.

6. Margot Robbie

Η Margot Robbie ήταν μία από τις τυχερές ηθοποιούς τους Χόλιγουντ, αφού η ταινία «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn» κατάφερε να βγει στους κινηματογράφους πριν το ξέσπασμα της πανδημίας κι έτσι πρόλαβε να μείνει στο προσκήνιο.

5. Erin Moriarty

Η Erin Moriarty πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Boys» αφήνοντας στο κοινό τις καλύτερες εντυπώσεις.

4. Millie Bobby Brown

Η νεαρή ηθοποιός παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια για τα οποία το Netflix, μπορεί να υπερηφανεύεται πως «γέννησε».

H ταινία «Enola Holmes» αλλά και η αγωνία των φαν να μάθουν περισσότερα για το Stranger Things, την κρατάνε κάθε φορά στις υψηλότερες θέσεις.

3. Anya Chalotra

Την Anya Chalotra συναντήσαμε το 2020 στον ρόλο της Yennefer στη σειρά «The Witcher», και το κοινό απλά την λάτρεψε.

2. Julia Garner

Το όνομα της Julia Garner, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται παντού.

Η νεαρή ταλαντούχα ηθοποιός, έχει ήδη κερδίσει δύο Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά του Netflix «Ozark», ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως σύντομα θα δούμε το όνομά της και στα βραβεία Όσκαρ.

1. Ana de Armas

Στην κορυφή της λίστας, συναντάμε την ηθοποιό Ana de Armas.

Το κοινό αγάπησε τη δουλειά της στο «Knives Out», ενώ η συμμέτοχή της στην νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die» είναι από τις πλέον πολυαναμενόμενες.

Αυτό το διάστημα, η Ana de Armas βρίσκεται στα γυρίσματα της ταινίας «Deep Water, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύντροφό της Ben Affleck.