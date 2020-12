Το «Home Alone» είναι μια από τις πιο διάσημες ταινίες και τεράστια εισπρακτική επιτυχία, που κάθε Χριστούγεννα, έχει την τιμητική της.

Η ταινία έχει μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Το «Μόνος στο Σπίτι» έγινε η κωμωδία με τα περισσότερα έσοδα στο box office όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ρεκόρ το οποίο κατείχε και παγκοσμίως μέχρι και το 2011 όταν κυκλοφόρησε η ταινία The Hangover II, η οποία το ξεπέρασε.

Από το 1990 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά -ακολούθησε το 1992 το sequel Home Alone 2: Lost in New York- γιορτές χωρίς τις περιπέτειες του Kevin McCallister (Macaulay Culkin) και της οικογένειάς του, δεν νοούνται.

Τη μητέρα του ατρόμητου πιτσιρικά που περνά μόνος του τα Χριστούγεννα ενσαρκώνει η ηθοποιός Catherine O’Hara.

Στην επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας η Catherine O’Hara επανέλαβε μια επική σκηνή της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας: αυτή της συνειδητοποίησης ότι ξέχασε τον Kevin και φωνάζει το όνομά του στο αεροδρόμιο.

H O’Hara επανέλαβε τη σκηνή που διαπιστώνει ότι ο Kevin ξέμεινε στο αεροδρόμιο -έτσι νόμιζε- ενώ η υπόλοιπη οικογένεια μόλις προσγειώθηκε στη Florida και φυσικά οι θαυμαστές της φρόντισαν να δέσουν το πριν με το τώρα.

Catherine O’Hara recreates an iconic scene from ‘Home Alone’ 😱:pic.twitter.com/qPoBYq4cZT — Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) December 1, 2020

Σε συνέντευξή της η Catherine O’Hara έχει δηλώσει ότι ο ρόλος αυτός ήταν ο πιο δημοφιλής της.

«Από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο χαίρομαι την εποχή του Home Alone. Πέτυχα τον Macaulay κάποια στιγμή και φώναξε ‘Μαμά’ και απάντησα ‘Μωρό μου!’ Έδειχνε υπέροχος και τα πήγαινε πολύ καλά και ήμουν χαρούμενη που τον είδα», περιέγραψε η ηθοποιός.

Το Home Alone επιστρέφει με reboot στο συνδρομητικό κανάλι Disney+. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Chris Columbus, που δεν θα συμμετέχει στο νέο project το χαρακτήρισε “σπατάλη χρόνου” μιλώντας τον περασμένο μήνα στο Insider.

«Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου για αυτό. Ποιο το νόημα; Πιστεύω βαθιά ότι δεν επαναλαμβάνεις ταινίες που έχουν μακροβιότητα όπως το Home Alone. Δεν πρόκειται να δημιουργήσεις ξανά μια στιγμή έκλαμψης. Απλά δεν πρόκειται να συμβεί».