Την ενόχληση του Κρεμλίνου, έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει μία «κρυφή» εξώγαμη κόρη από την φερόμενη ερωμένη του Svetlana Krivonogikh, η οποία κάποτε εργαζόταν ως καθαρίστρια και σήμερα είναι εκατομμυριούχος έχοντας στην κατοχή της νυχτερινό κέντρο με ερωτικά σόου.

Μάλιστα, τα δημοσιεύματα θέλουν τον πρόεδρο της Ρωσίας να απέκτησε την κόρη του με την Svetlana το 2003, και ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Τhe Sun», η μητέρα της 17χρονης -η περιουσία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια- φέρεται να είχε συνοδεύσει πολλές φορές τον Βλαντιμίρ Πούτιν στα αεροπορικά του ταξίδια κατά την δεκαετία του ’90, και ενώ η καριέρα και η δημοφιλία του χάραζε ανοδική τροχιά.

Η φερόμενη ως ερωμένη του προέδρου της Ρωσίας εργαζόταν κάποτε ως καθαρίστρια και κατοικούσε σ’ ένα κοινωνικό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε από μια πολυτελέστατη κατοικία λίγο μετά τη γνωριμία της με τον Πούτιν.

Αν και φωτογραφίες της 17χρονης κοπέλας δεν έχουν δημοσιευτεί, ειδικός αναλυτής από το πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ στη Βρετανία, που είδε φωτογραφία της 17χρονης δήλωσε πως η ομοιότητα μεταξύ εκείνης και του Ρώσου προέδρου είναι «εξαιρετική», αναφέρει η «Sun», αναφέρει -επικαλούμενη την ρωσική αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Proekt, η οποία αναφέρει πως το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου έδειξε ομοιότητα σε ποσοστό 70,44% μεταξύ του Πούτιν και της 17χρονης.

Το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφία της κοπέλας μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος χωρίς, όμως, να φαίνεται το πρόσωπό της. Το πιστοποιητικό γέννησης της «κρυφής» κόρης του Πούτιν δεν αναφέρει όνομα πατρός, αλλά μόνο το μεσαίο όνομα, «Βλαντιμίροβνα», που, όπως συνηθίζεται στη Ρωσία, είναι το μικρό όνομα του πατέρα.

