Πολλοί ήταν εκείνοι που το περίμεναν και ακόμα περισσότεροι αυτοί που το ζήτησαν: Οι καναδοί super star της pop Σον Μέντες και ο Τζάστιν Μπίμπερ, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Monster».

Το single το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή (20/11), θα περιλαμβάνεται στον επερχόμενο, τέταρτο άλμπουμ του Σον Μέντες «Wonder».

Ο Σον Μέντες ανακοίνωσε την κυκλοφορία της συνεργασίας του με τον Τζάστιν Μπίμπερ με ανάρτηση στο Twitter και με ένα μικρής διάρκειας βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο να κινείται νύχτα και να αποκαλύπτονται η ημερομηνία, 20 Νοεμβρίου και ο τίτλος του τραγουδιού.

