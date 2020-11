Οι Ρεπουμπλικάνοι διατήρησαν μια από τις έδρες τους στη Γερουσία των ΗΠΑ με την επανεκλογή χθες Τρίτη του Τομ Τίλις στη Βόρεια Καρολίνα, εξέλιξη η οποία χαρακτηρίζεται βαριά ήττα για τους Δημοκρατικούς και τον Τζο Μπάιντεν, που βλέπουν τις ελπίδες τους ότι θα αποσπούσαν την πλειοψηφία των εδρών στην άνω Βουλή να μειώνονται.

«Μόλις τηλεφώνησα στον γερουσιαστή Τίλις για να τον συγχαρώ» για τη νίκη του, ανέφερε μέσω Twitter ο Καλ Κάνιγχαμ, ο δημοκρατικός αντίπαλός του, πριν καν ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

My statement on the results of this race: pic.twitter.com/dWo5gipxw8

— Cal Cunningham (@CalforNC) November 10, 2020