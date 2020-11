Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Χαίρομαι να συναντώ τον υπουργό Νίκο Δένδια για να συζητήσουμε τα πολλά κοινά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης αμυντικής συμφωνίας και της κοινής μας ατζέντας στα Βαλκάνια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Τζέφρι Πάιατ.

«Χαιρετίζουμε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και την αποφασιστικότητά της να βρει διπλωματικές λύσεις για τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», προσέθεσε.

Great to meet with Minister @NikosDendias to discuss our many common interests including our expanded MDCA and shared agenda in the Balkans. We welcome Greece’s role as a pillar of stability and its resolve to find diplomatic solutions to tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/ZKKVzJL2WG

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) November 5, 2020