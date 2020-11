Τρεις άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίες δηλώνουν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι κοντά στον Λευκό Οίκο.

Η αστυνομία της D.C. αναφέρει ότι τα θύματα αυτοπροσδιορίστηκαν ως μέλη μιας ακροδεξιάς ομάδας που υποστηρίζει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα Proud Boys.

Όπως αναφέρει το NBC τα θύματα ισχυρίστηκαν ότι οι οι δράστες σχετίζονται με το κίνημα διαμαρτυριών Black Lives Matter εντούτοις το μέσο δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει αμέσως αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσιγκτον οι τραυματίες δεν βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση καθώς τα τραύματα δεν θεωρούν απειλητικά για τη ζωή τους.

Ακόμη πάντως δεν είναι σαφές αν η επίθεση σχετίζεται με την διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την προεδρική κατοικία το βράδυ των εκλογών.

