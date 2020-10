Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι θετικός στον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, τα μέλη της εθνικής Πορτογαλίας έκαναν τα απαραίτητα τεστ για τον COVID-19, με τον Πορτογάλο αστέρα να βγαίνει θετικός στον ιό.

Σύμφωνα με την «A Bola», μάλιστα, ο έμπειρος επιθετικός αποχώρησε από την αποστολή και αναμένεται να μπει σε καραντίνα.

Ταυτόχρονα, δεν θα είναι παρών στο σημερινό (13/10) παιχνίδι της εθνικής του ομάδας απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας, στο πλαίσιο του Nations League.

Όπως είναι φυσικό, όλοι παίκτες έκαναν νέα τεστ, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Το ίδιο δημοσίευμα, αναφέρει πως ο άσος της Γιουβέντους, δεν έχει κάποιο σύμπτωμα και είναι καλά στην υγεία του ενώ απομονώθηκε κατευθείαν μετά τα αποτελέσματα.

