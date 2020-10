Αναβάλλεται τελικά το δεύτερο ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν, λόγω της ασθένειας του πρώτου.

Το ντιμπέιτ επρόκειτο να διεξαχθεί διαδικτυακά, κάτι όμως το οποίο δεν επιθυμούσε ούτε κατά διάνοια ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τελικά, το επιτελείο του Τραμπ αποδέχτηκε πρόταση του επιτελείου Μπάιντεν να διεξαχθεί η δεύτερη τηλεμαχία μία εβδομάδα αργότερα, έτσι ώστε να γίνει με φυσική παρουσία των δύο υποψηφίων. Έτσι, το δεύτερο και το τρίτο ντιμπέιτ θα λάβουν χώρα στις 22 και στις 29 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, σε ανακοίνωσή του, δήλωσε: «Η Επιτροπή για τις Προεδρικές Τηλεμαχίες και τα ΜΜΕ δεν μπορούν να κρύβουν για πάντα τον Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικάνοι πρέπει να ακούσουν την αλήθεια και από τους δύο προεδρικούς υποψηφίους σε αυτές τις ημερομηνίες».

Πάντως, ο Μπάιντεν είπε ότι θα προσπαθήσει ούτως ή άλλως να απαντήσει σε ερωτήσεις πολιτών στις 15 Οκτωβρίου, την ημερομηνία δηλαδή που επρόκειτο κανονικά να διεξαχθεί το δεύτερο ντιμπέιτ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε τηλεμαχία με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν που θα διεξαχθεί με τον νέο διαδικτυακό τρόπο που ανακοίνωσε νωρίτερα η αρμόδια επιτροπή.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox Business, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο νέος διαδικτυακός τρόπος που ανακοίνωσε η Επιτροπή Προεδρικών Τηλεμαχιών δεν είναι κάτι αποδεκτό για τον ίδιο.

«Δεν θα συμμετάσχω σε εικονικό ντιμπέιτ. Δεν το δέχομαι. Δεν θα χάσω τον χρόνο μου σε ένα εικονικό ντιμπέιτ. Ντιμπέιτ δεν είναι αυτό», ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την πρόταση που είχε παρουσιάσει λίγη ώρα πριν η ανεξάρτητη επιτροπή για την διοργάνωση των προεκλογικών μονομαχιών.

“I’m not going to waste my time on virtual debate. That’s not what debating is all about,” Trump said in an interview on Fox Business this morning.

"I think I'm better, to a point where I'd love to do a rally tonight," he added. https://t.co/se1zfHlbom pic.twitter.com/5jdkXRwfsB

— POLITICO (@politico) October 8, 2020