Μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα αναμένεται να ανακοινώσουν αύριο Δευτέρα, ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Brad Smith.

O πρωθυπουργός, θα απευθύνει αύριο, στις 11:00, ομιλία σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, μαζί με τον πρόεδρο της Microsoft, παρουσιάζοντας τη νέα επένδυση της εταιρείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας #GrforGrowth.

Όπως αναφέρει ο «Βηματοδότης» στο «Βήμα της Κυριακής», έπειτα από εντατικές, σε καθεστώς άκρας μυστικότητας, διαπραγματεύσεις του Πρωθυπουργού και των οικονομικών επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου, ο αμερικανικός πολυεθνικός τεχνολογικός γίγαντας επείσθη να επενδύσει στη χώρα μας.

Ο Αλέξης Πατέλης, προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο που η κυβέρνηση το δουλεύει εδώ και μήνες.

Huge reveal tomoro … been working on this major investment project in greece for months… can’t wait! #grforgrowth

— Alex Patelis (@PatelisAlex) October 4, 2020