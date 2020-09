Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου έτρεξε εκτός σπιτιού με τα παιδιά της λόγω του δυνατού σεισμού

«Σεισμός στο L.A. Έπρεπε να πάρω τα δυο μου μωρά και να τρέξω έξω από το σπίτι, αλλά δεν σκέφτηκα τις μάσκες. Προτεραιότητες» σχολίασε στο Twitter, η γνωστή ηθοποιός.

Earthquake in LA. Well, had to take my two babies and run outsider but couldn’t think of the mask. Priorities. #EarthquakePH #LosAngeles

— Katerina Moutsatsos (@katmouts) September 19, 2020