Κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Απευθυνόμενος στον κ. Λαβρόφ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως η επίσκεψή του στην Κύπρο εν μέσω έκνομων ενεργειών από την Τουρκία, τις απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου και σε μια γενικότερα κρίσιμη περίοδο, δεν είναι παρά η επαναβεβαίωση της πίστης σας στις διαχρονικές αρχές όπως αυτές διαλαμβάνονται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και γι΄ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, τόσο εσάς όσο και τη Ρωσία που διαχρονικά υπήρξατε υπερασπιστές της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τη στήριξη στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

Από την δική του πλευρά ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ότι η Ρωσία παρακολουθεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και «όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού διαλόγου που θα βασίζεται στα αμοιβαία συμφέροντα και θα στοχεύει στην αναζήτηση δίκαιων, βασισμένων στο διεθνές δίκαιο αποφάσεων».

Υπάρχουν όμως, τόνισε, και άλλα ζητήματα που μας ανησυχούν στην ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχουν και οι έξωθεν περιφερειακοί παίκτες όπως οι ΗΠΑ, που προσπαθούν να συμβάλουν στις συγκρούσεις παρά στις ειρηνικές λύσεις.

Με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄ τίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη.

Στην τελετή παρασημοφόρησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απευθυνόμενος στον κ. Λαβρόφ του είπε ότι η προσωπική του συμβολή μέσω της θέσης του ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και των άλλων αξιωμάτων που είχε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι ανεκτίμητη όπως και η προσφορά του στη συνεχή ανάπτυξη των ιστορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τιμώντας τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ως ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης μας σας επιδίδω εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ ως οφειλόμενη έκφραση της πολιτείας και του λαού της Κύπρου για την διαχρονική στήριξη της Ρωσίας, είπε ο Πρόεδρος.

Απηύθυνε επίσης τους χαιρετισμούς του στον Πρόεδρο και τον λαό της Ρωσίας, αλλά και τις ευχαριστίες του ιδίου, της Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου για τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Λαβρόφ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το υψηλό αυτό κρατικό παράσημο, λέγοντας ότι αποτελεί σύμβολο αναγνώρισης του ρόλου της ρωσικής διπλωματίας για προώθηση ολόκληρου του φάσματος των κυπρορωσικών σχέσεων.

Πρόσθεσε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις εκτιμήσεις του Προέδρου για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και υπενθύμισε ότι η εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έγινε δύο μόλις μέρες μετά την σύσταση του κυπριακού κράτους.

Οι σχέσεις μας προχωρούν δυναμικά με βάση τη φιλία των λαών μας και τις κοινές μας αρχές, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών.

Σημείωσε ότι η ενίσχυση των φιλικών δεσμών των δύο χωρών επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Πρόεδρο Πούτιν.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες θα υλοποιηθούν.

Τον κ. Λαβρόφ και τη συνοδεία του υποδέχθηκε στα σκαλιά του Προεδρικού ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

O Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη και αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ιt is with great pleasure that I welcome Mr. Sergey Lavrov to #Cyprus. I am pleased to observe that our bilateral cooperation has been significantly advanced in recent years and both countries are working closely together to expand our political dialogue.

🇨🇾 🇪🇺 🇷🇺 pic.twitter.com/tchojMnC5A

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 8, 2020