Μετά την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τον Έβρο, η Τουρκία μεταφέρει το πεδίο των προκλήσεων και στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Σε μια ακόμη επίδειξη δύναμης, για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται σήμερα η άσκηση «Καταιγίδα Μεσογείου», η οποία διεξάγεται στην κατεχόμενη μεριά της Κύπρου με τη συμμετοχή της Τουρκίας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σε ένα βίντεο προδιαγραφών… Χόλιγουντ, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρουσιάζει τις ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουν η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και ο Στρατός Ξηράς. Στο προπαγανδιστικό βίντεο περιλαμβάνονται και πλάνα του Oruc Reis και των φρεγατών που το συνοδεύουν.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, το τουρκικό ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι η άσκηση έρευνας και διάσωσης του «μάρτυρα Τζενγκίζ Τοπέλ» εκτελείται όπως είχε προγραμματιστεί κάθε χρόνο σε θάλασσα, αέρα και ξηρά και σήμερα πραγματοποιείται το σκέλος που αφορά την θάλασσα.

Η Τουρκία, αναφέρεται, συνεχίζει με επιτυχία την άσκηση όπως είχε προγραμματισθεί χρησιμοποιώντας τα πυρομαχικά και τα οπλικά συστήματα που έχει αναπτύξει τοπικά και εθνικά.

Σε δηλώσεις του χθες, μετά την έναρξη της άσκησης, στα ΜΚΔ ο «πρωθυπουργός» και υποψήφιος «πρόεδρος», Ερσίν Τατάρ χαιρέτισε την έναρξη της κοινής άσκησης με την Τουρκία, αναφέροντας ότι παρά το ότι τάσσονται υπέρ της ειρήνης της συμφιλίωσης και της φιλίας, είναι αποφασισμένοι, όπως είπε να συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματά και συμφέροντα τους.

Την ίδια ώρα, διεξάγεται στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου άσκηση έρευνας και διάσωσης των κυπριακών και των βρετανικών δυνάμεων.

Στο επίκεντρο των τουρκικών προκλήσεων παραμένει η Ανατολική Μεσόγειος και οι έρευνες του Oruc Reis, το οποίο φαίνεται και στο παραπάνω βίντεο.

Μάλιστα, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος της Τουρκίας προαναγγέλλει πως με νέα Navtex το Oruc Reis θα μείνει για έρευνες μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει η Yeni Safak, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο θα φτάσει μέχρι το όριο με τα χωρικά ύδατα του Καστελόριζου και της Ρόδου.

«Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, σταματούν οι προκλήσεις ξεκινούν οι συζητήσεις».

Προκλητικός ήταν για ακόμη μία φορά ο Μεσούτ Χακί Κασίν, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αποκαλέσει «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα».

Ειδικότερα ο Κασίν, επιτέθηκε φραστικά σε Ελλάδα και Γαλλία απειλώντας πως η Τουρκία θα της «σκίσει το συκώτι», βυθίζοντας το αεροπλανοφόρο που καταφτάνει στην Ανατολική Μεσόγειο.

This would be funny if it wasn't a real.

Mesut Hakki Casin who advises #Turkey's President on security/foreign policy says Turkish army will hit French carrier, wage a war against #Greece. He even wants to kill a Greek pilot himself. He tells all this bullshit on a national TV. pic.twitter.com/cuseFM22WS

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 7, 2020