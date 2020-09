Προκλητικός ήταν για ακόμη μία φορά ο Μεσούτ Χακί Κασίν, σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αποκαλέσει «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα».

Ειδικότερα ο Κασίν, επιτέθηκε φραστικά σε Ελλάδα και Γαλλία απειλώντας πως η Τουρκία θα της «σκίσει το συκώτι», βυθίζοντας το αεροπλανοφόρο που καταφτάνει στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα χωρίς να έχει βρει φυσικό αέριο και ενώ η ίδια δεν διαθέτει αεροπλανοφόρο, στέλνει εδώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο ενάντια στην Τουρκία. Επιτίθεται εναντίον μας με το άλογο ενός άλλου. Αυτό το άλογο θα πυροβοληθεί και θα πεθάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον η Τουρκία όπως είπε λίγο πριν ο φίλος μας, δεν είναι ένα κράτος χωρίς φωνή. Ο αγαπητός μας πρόεδρος δήλωσε πως ούτε τρώμε το δικαίωμα κάποιου άλλου ούτε αφήνουμε να φάνε το δικό μας δικαίωμα. Αν υπάρχει κάποιος έξω που θα παραβιάσει τα δικαιώματά μας το τουρκικό έθνος θα τους σκίσει το συκώτι. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ο στρατός, ο όγδοος στρατός του κόσμου. Ο τρίτος στο ΝΑΤΟ. Ποιος τολμάει να μας κάνει μαγκιές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο;», δήλωσε προκλητικά ο Κασίν, υπενθυμίζοντας στην Ελλάδα τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και πως η τουρκική Πολεμική Αεροπορία, «σύντομα θα καταρρίψουν πέντε η έξι ελληνικά αεροσκάφη».

Και συνέχισε λέγοντας: «Μήπως πραγματικά η Ελλάδα θέλει να γευτεί τη γροθιά μας; Οι Έλληνες ακόμη δεν το κατάλαβαν αυτό. Δείτε η 9η Σεπτεμβρίου (επέτειος στην οποία οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Σμύρνη από τις ελληνικές το 1922) φτάνει. Εσείς στην διαφυγή σας σκοτώνατε ο ένας τον άλλον, τρέχοντας προς τη θάλασσα τότε. Ε μα φτάνει πια. Φτάνει! Οι πιλότοι μας σύντομα θα καταρρίψουν πέντε ή έξι από τα ελληνικά αεροσκάφη και θα μπούμε σε ένα πόλεμο. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο αυτό το έθνος να υφίσταται τόση πίεση. Η Τουρκία δεν είναι ένα έθνος το οποίο πρέπει να το δοκιμάζεις. Οι ξιφολόγχες των Τούρκων στρατιωτών είναι στη θέση τους και έτοιμες. Στο παρελθόν ακόμα και χωρίς σφαίρες τελειώσαμε τον εχθρό με τις ξιφολόγχες μας. Άντε λοιπόν, περιμένουμε εδώ».

This would be funny if it wasn't a real.

Mesut Hakki Casin who advises #Turkey's President on security/foreign policy says Turkish army will hit French carrier, wage a war against #Greece. He even wants to kill a Greek pilot himself. He tells all this bullshit on a national TV. pic.twitter.com/cuseFM22WS

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 7, 2020