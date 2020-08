Must Read

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 1.406 ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αριθμός ελαφρώς μικρότερος σε σχέση με τα 1.715 που είχαν καταγραφεί μια μέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εντός 28 ημερών μετά τη διάγνωσή τους με τη νόσο, αυξάνοντας σε 41.501 τον συνολικό αριθμό των θανάτων στη χώρα.

«Να τρώτε στα εστιατόρια» λέει ο βρετανός ΥΠΟΙΚ

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ παρότρυνε σήμερα τους πελάτες των εστιατορίων να συνεχίσουν να βγαίνουν έξω και να τρώνε στα εστιατόρια, καθώς πλησιάζει στο τέλος της η εφαρμογή κυβερνητικού προγράμματος προσφοράς γευμάτων στη μισή τιμή.

Η πρωτοβουλία «Eat out to Help Out» σχεδιάστηκε για να δώσει ώθηση στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών φιλοξενίας που δέχθηκε σκληρό πλήγμα από την πανδημία COVID-19.

Η πρωτοβουλία προσέφερε έκπτωση κατά 50% στα γεύματα τις τρεις πρώτες ημέρες της εβδομάδας στα εστιατόρια που συμμετείχαν σε αυτή, μέχρι τις 10 λίρες (13 δολάρια), με την κυβέρνηση να καλύπτει τη διαφορά.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε θετική απήχηση, καθώς περισσότερα από 64 εκατομμύρια γεύματα προσφέρθηκαν στο πλαίσιο του μέχρι την 27η Αυγούστου, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα Open Table.