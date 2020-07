Το μαύρο-άσπρο, για τα πεπραγμένα της τουρκικής κυβέρνησης, στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, επιχείρησε να κάνει o Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκίας, Φαρεντίν Αλτούν, σε ανάρτησή του στο twitter σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

«Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη γειτονιά μας, από τη Λιβύη και τη Συρία έως το Ιράκ, το Αζερμπαϊτζάν και τη Μεσόγειο, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, και επαναλάβαμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στις πολιτικές ασφαλείας του έθνους μας για να διασφαλίσουμε την επιβίωσή του» αναφέρει ο Αλτούν, ξεκαθαρίζοντας πως η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει εξωτερική πολιτική.

Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η χώρα του προστατεύει τους καταπιεσμένους, «βλέπει» συνεργασίες που πλήττουν κυριαρχικά δικαιώματα εθνών, τι οποίες η Άγκυρα «δε θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ανατρέψει» και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα του υπό την ηγεσία του Ερντογάν θα «ξεριζώσει όλα τα κακόβουλα στοιχεία από τη γειτονιά της».

Turkey is fully aware of the partnerships targeting the sovereign rights of nations around the world. It won’t hesitate to take necessary steps to topple this regime of oppression. Turkey’s ultimate goal is for peace and stability to prevail around the globe.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2020