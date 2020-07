Άλλη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Τουρκία, προκαλώντας κύμα οργής στα social media παγκοσμίως και διαδηλώσεις στη γειτονική χώρα.

Η Pinar Gultekin έφυγε από τη ζωή, άγρια δολοφονημένη από τον πρώην σύντροφό της, Cemal Metin Avci.

O λόγος της δολοφονίας είναι ο συνηθισμένος: τη σκότωσε επειδή δεν ήθελε να είναι μαζί του πια.

it disgusts me to see how heartless people can be. she was found dead in a barrel with concrete poured on her body. her ex burned her, just because she refused his will to reconcile. she was only 27 and she didn’t deserve that. i just don’t know what to say anymore #PınarGültekin pic.twitter.com/iJrcNPCr4Q

