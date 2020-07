Επίθεση εξαπέλυσε η Τουρκία κατά των ΗΠΑ λόγω της απόφασής τους να παράσχουν στρατιωτική κατάρτιση και εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ανισοβαρή αντιμετώπιση των δύο πλευρών στο νησί.

O εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι ανέφερε ότι τέτοια βήματα από χώρα σύμμαχο της Τουρκίας δεν συμβάλλουν ούτε στην εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, ούτε στην ειρήνη και σταθερότητα της ανατολικής Μεσογείου.

Ο Χαμί Ακσόι (φωτογραφία aa.com.tr)

Οπως μεταδίδει το sigmalive, στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται:

«Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συμπεριέλαβαν την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου στο Διεθνές Πρόγραμμα Στρατιωτικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (IMET).

»Υποστηρίζουμε τη στάση των αρχών της ΤΔΒΚ σε αυτό το ζήτημα και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συμμάχους μας τις ΗΠΑ ότι η ίση μεταχείριση απέναντι στις δύο πλευρές του νησιού είναι μία από τις αρχές του ΟΗΕ.

»Οπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, αυτά όπως και άλλα παρόμοια βήματα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό, αντίθετα η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς γίνεται ισχυρότερη.

»Είναι προφανές ότι τα βήματα, τα οποία δεν αποσκοπούν στην ίση αντιμετώπιση των δύο πλευρών, δεν συμβάλλουν στη δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης στο νησί, ούτε διασφαλίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είχε αναφερθεί στην απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (IMET) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ως επέκταση της σχέσης ασφαλείας με την Κυπριακή Δημοκρατία, για πρώτη φορά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προτίθεται να παράσχει χρηματοδότηση για Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση της διάθεσης κονδυλίων και έγκρισης από το Κογκρέσο.

Ο Μάικ Πομπέο (Φωτογραφία Reuters)

»Αυτό είναι μέρος των προσπαθειών μας να ενισχύσουμε τις σχέσεις με περιφερειακούς εταίρους – κλειδιά για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», μετέδωσε το philenews.

Σχετική με το θέμα ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Twitter αναφερόταν στις προσπάθειες για τη σταθερότητα της ανατολικής Μεσογείου και την αντιμετώπιση της κακόβουλης ρωσικής και κινεζικής επιρροής.

Today, @SecPompeo discussed efforts to enhance partnerships with Cyprus and other regional partners to promote stability in the Eastern Mediterranean and counter Russian and Chinese malign influence. pic.twitter.com/20XpCeiJFw

— Department of State (@StateDept) July 8, 2020