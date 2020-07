Πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΜΕΤ) για τον κυπριακό στρατό, ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Κύπρο.

Όπως σχεδιάζεται, το πρόγραμμα ΙΜΕΤ στην Κυπριακή Δημοκρατία θα αρχίσει από το έτος 2021, αν και εφόσον εγκριθούν τα σχετικά κονδύλια από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά τη βοήθεια των ΗΠΑ σε θέματα ασφαλείας, προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας και δυνατότητες άμυνας, μέσω επαγγελματικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας.

We’re strengthening our security partnership with the Republic of #Cyprus by providing International Military Education and Training. The IMET program promotes regional stability & defense capabilities through professional military education and training:https://t.co/5uza0Kkqh5

