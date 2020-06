Από τη Ευρώπη έως το Ναϊρόμπι και την Τουρκία, χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους για να φωνάξουν «I can’t breathe», οργισμένοι από το viral βίντεο με τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ.

Οι τελευταίες κουβέντες του 46χρονου Αφροαμερικανού, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή κάτω από το γόνατο του λευκού αστυνομικού, πυροδότησαν διαδηλώσεις συμπαράστασης στο κίνημα Black Lives Matter και ξύπνησαν μνήμες του ρατσιστικού παρελθόντος, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε όλον τον κόσμο.

Χιλιάδες ακτιβιστές ενάντια στην αστυνομική βία μαζεύτηκαν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αφρικής.

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις που οργανώνονται σε μεγάλες πόλεις όλου του κόσμου, παράλληλα με το κύμα αναταραχής στις ΗΠΑ, εκθέτουν τη βαθύτερη δυσαρέσκεια για τις φυλετικές διακρίσεις και φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τις καταγγελίες περί κακοποίησης μαύρων κρατουμένων, κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας και θεσμικού ρατσισμού, κατάλοιπα του αποικιακού παρελθόντος της Ολλανδίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Αν θέλετε να πιστεύετε ότι εμείς στην Ολλανδία δεν έχουμε πρόβλημα με τις φυλετικές διακρίσεις, ας επιστρέψετε στα σπίτια σας», φώναζε χθες η Τζένιφερ Τος, ιδρύτρια της εταιρείας Black Heritage Amsterdam Tours, σε ένα πλήθος στο Άμστερνταμ, από όπου η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών (Vereenigde Oostindische Compagnie) εμπορεύτηκε περί τους 500.000 σκλάβους τον 17ο αιώνα.

Τόσο η Τος όσο και άλλοι στη χώρα της συνέκριναν τον θάνατο του Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του με τη μεταχείριση των σκλάβων πριν από αιώνες. «Έχουμε δει αυτήν την εικόνα στο παρελθόν όταν λευκοί διώκτες και υποδουλωτές κρατούσαν τους σκλάβους και τους στιγμάτιζαν με σίδερο»

«Η Βρετανία δεν είναι αθώα», έγραφε επίσης στο Λονδίνο το πλακάτ διαδηλωτή, ενώ στο Βερολίνο περίπου 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία και δύο ποδοσφαιριστές της Μπουντεσλίγκα φορούσαν τη Δευτέρα μπλούζα με το σύνθημα «Justice for George Floyd».

Παρόμοιο μήνυμα έστειλε και ο Ντομινίκ Σόπο, πρόεδρος της γαλλικής ΜΚΟ SOS Racisme, ο οποίος οργάνωσε μια μικρή διαμαρτυρία έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι τη Δευτέρα. «Το ζήτημα του ρατσισμού στην αστυνομία – αν και σε χαμηλότερο επίπεδο βίας – αφορά και τη Γαλλία», τόνισε.

Η αστυνομία στο βόρειο Παρίσι έκανε χρήση δακρυγόνων την Τρίτη για να διαλύσει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τον θάνατο του Ανταμά Τραορέ, ενός νεαρού μαύρου Γάλλου το 2016, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση – ένα περιστατικό που φέρει ομοιότητες με την ανθρωποκτονία του Φλόιντ.

French people are currently protesting peacefully in Paris for Adama, a young black man killed by the police 4 years but also for justice, equality and against police brutality. #JusticePourAdama#BlakeLivesMatter#JusticeForGeorgeFloyd

pic.twitter.com/v0SMi7ggd4

— May ⁷ 🥐 (@FILTERMAY7) June 2, 2020