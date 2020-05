Βίντεο – ντοκουμέντο από τη συντριβή του αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σε κατοικημένη περιοχή του Καράτσι του Πακιστάν είδε το φως της δημοσιότητας.

H πτήση PK8303 πετούσε από τη Λαχόρη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζίνα, με 99 επιβαίνοντες. Έως τώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 41 ανθρώπων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται, όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της Pakistan International Airlines, ο Άρσαντ Μάλικ.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, ο πιλότος έκανε απέλπιδα προσπάθεια να συγκρατήσει το αεροσκάφος το οποίο φαίνεται ότι παρουσίασε βλάβη στους κινητήρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον δύο είναι οι επιζώντες. Μεταξύ αυτών και ο Ζαφάρ Μασούντ, ο πρόεδρος της Τράπεζας του Παντζάμπ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της επαρχίας Σιντ. Η Τράπεζα διευκρίνισε ότι ο πρόεδρός της φέρει κατάγματα αλλά έχει τις αισθήσεις του και «ανταποκρίνεται».

Ο Σίμιν Τζαμάλι, εκτελεστικός διευθυντής του κοντινού νοσοκομείου Τζίνα είπε ότι μεταφέρθηκαν εκεί 17 νεκροί ενώ έκανε λόγο και για 6 τραυματίες. «Το αεροπλάνο χτύπησε πρώτα σε έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας και μετά έπεσε στα σπίτια» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, ο Σακίλ Άχμεντ.

Το δυστύχημα σημειώνεται παραμονές της μουσουλμανικής γιορτής του Αΐντ, όταν πολλοί Πακιστανοί ταξιδεύουν για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους.

Το αεροσκάφος έκανε για δεύτερη φορά προσπάθεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Καράτσι. Ο πιλότος είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι έχασε ισχύ και από τις δύο μηχανές, σύμφωνα με τον ηχογραφημένο διάλογο που μεταφορτώθηκε στον έγκυρο ιστότοπο παρακολούθησης της αεροπλοΐας liveatc.net.

«Γυρίζουμε πίσω, κύριε, χάσαμε τις μηχανές» ακούγεται να λέει μια ανδρική φωνή. Ο ελεγκτής ελευθερώνει και τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου για την προσγείωση, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα ο ίδιος άνδρας φωνάζει: Mayday! Mayday! Mayday!. Ακολουθεί σιωπή…

«Το τελευταίο που ακούσαμε από τον πιλότο ήταν ότι είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», είπε ένας εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας αερομεταφορών, ο Αμπντουλάχ Χαν. «Του είπαν από το αεροδρόμιο ότι και οι δύο διάδρομοι ήταν έτοιμοι και μπορούσε να προσγειωθεί αλλά εκείνος αποφάσισε να κάνει μια στροφή (…) Είναι ένα πολύ τραγικό συμβάν» πρόσθεσε.

Ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι φαίνεται πως δεν κατάφερε να κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης κατά την πρώτη απόπειρα, λόγω κάποιας τεχνικής βλάβης. Είναι ωστόσο ακόμη πολύ νωρίς για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, πρόσθεσε.

BREAKING: A Pakistan International Airlines plane with 107 people on board has crashed in Karachi. It is feared there may be more casualties as the plane came down on houses in the Model Colony area in the city.

Read more here: https://t.co/1YmJEDMU3D pic.twitter.com/ivYEYr1731

— SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020