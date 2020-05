Φωτογραφία: Τwitter

Σοκάρουν οι φωτογραφίες από την συντριβή του αεροπλάνου των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν στο οποίο επέβαιναν 107 επιβάτες.

Το αεροπλάνο το οποίο εκτελούσε την πτήση Λαχόρης-Καράτσι κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

Ειδικότερα ο κρατικός αερομεταφορέας δήλωσε ότι η πτήση PK 8303 συνετρίβη με 99 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος, αν και πολιτικοί αξιωματούχοι της αεροπορίας δήλωσαν ότι το σύνολο και των δύο μπορεί να είναι 99.

MORE: PIA aircraft with 99 passengers and eight crew members on board crashes in Karachi https://t.co/12ymBUiDX8 pic.twitter.com/xXpRLZdpgk — Reuters (@Reuters) May 22, 2020

Το αεροπλάνο συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας το χάος.

«Το τελευταίο που ακούσαμε από τον πιλότο ήταν ότι είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της PIA (Πακιστανικές Διεθνείς Αερογραμμές) Αμπντουλάχ Χ Χαν. «Είναι ένα πολύ τραγικό συμβάν». Φοβάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες απώλειες, καθώς το αεροπλάνο κατέπεσε σε σπίτια στην περιοχή Model Colony της πόλης.

Pakistan: Chaos as plane crashes in residential Karachi. 107 people were on board the plane which crashed in a residential area in the country's largest city. Follow the latest developments 👉 https://t.co/YhbgMfpM9Q pic.twitter.com/TxLq4lcSiZ — SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Imran Khan έγραψε στο Twitter: «Σοκαρισμένος και λυπημένος από τη συντριβή της PIA. Θα ξεκινήσει άμεση έρευνα. Προσευχές και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα επικαλούμενα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε ένα λεπτό πριν την προσγείωση.

«Η τελευταία συνομιλία μας με τον πιλότο ήταν όταν ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κάποιο τεχνικό πρόβλημα», είπε ο εκπρόσωπος της PIA Αμπντουλάχ Χ.Χαν σε ανακοίνωσή του μέσω βίντεο.

«Του απαντήσαμε ότι είναι έτοιμοι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης για να προσγειωθεί όπου μπορέσει, αλλά ο πιλότος αποφάσισε να κάνει μια περιστροφή…Πρόκειται για ένα πολύ τραγικό περιστατικό».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της πολιτικής αεροπορίας δήλωσε στο Reuters ότι φαίνεται πως το αεροσκάφος δεν κατάφερε να ανοίξει τους τροχούς του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος πριν από την προσγείωση, αλλά ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να διακριβωθεί η αιτία της συντριβής.

PIA A320 bounded from Lahore to Karachi reg No. AP-BLD (Alpha Papa-Bravo Lima Delta) has been crashed due to landing gear failure near Karachi Airport #PIACrash #planecrash #PK8303 pic.twitter.com/7wj5ZCWDA9 — Asif Ansari (@AsifAnsri0369) May 22, 2020

Ομάδες διάσωσης και ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο της συντριβής και έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Πακιστανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι δύναμη ταχείας επέμβασης και πολιτοφυλακές έχουν φθάσει στον τόπο της συντριβής, για να συνδράμουν τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Geo μετέδωσε πλάνα από τον τόπο της συντριβής, που δείχνουν μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και ασθενοφόρα που προσπαθούν να περάσουν.

Footage from Crash Site, Model Colony – Karachi pic.twitter.com/kYXSW8GbtG — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) May 22, 2020

Επίσης, φαίνεται μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον τόπο της συντριβής.