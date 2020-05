Ένα αεροσκάφος των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών (Pakistan International Airlines, PIA) με 107 επιβάτες (99 ταξιδιώτες και 8 μέλη πληρώματος) συνετρίβη κοντά σε κατοικημένη περιοχή του Καράτσι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus Α320, που εκτελούσε πτήση από τη Λαχόρη προς το Καράτσι, κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα επικαλούμενα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε ένα λεπτό πριν την προσγείωση.

Ομάδες διάσωσης και ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο της συντριβής και έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις διάσωσης.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W

