Αυτό παλι που πολλές φορές ποζάρουμε για να βγάλουμε μια φωτογραφία και κοιτάμε ειτε στο κενό, είτε ξεκαρδιζομαστε στα γέλια λες και έχουμε μόλις ακούσει το πιο γαμάτο αστείο ever… Στην συγκεκριμένη φωτογραφία τίποτα από τα δύο δεν παιζει, απλα είμαι ευτυχισμένη και κοιτάζω αφηρημένη τα μπαμπού στον κηπο γιατί ονειρεύομαι την ζωή μου σε λίγο καιρό… ————— #happy #thisisme #moodoftheday