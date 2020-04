Ακτιβιστές για το κλίμα τοποθέτησαν σειρές από παπούτσια και μπότες σε πλατεία της Ζυρίχης, στη θέση των διαδηλωτών, που συνηθίζουν να κατακλύζουν τους δρόμους κάθε Παρασκευή αξιώνοντας την ανάληψη δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Οι διοργανωτές είπαν ότι ήθελαν να στείλουν το μήνυμά τους, σεβόμενοι, ωστόσο, τους περιορισμούς σχετικά με τις δημόσιες συναθροίσεις που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή της διασποράς του νέου κορονοϊού, που έχει σκοτώσει πάνω από 1.300 ανθρώπους στην Ελβετία.

«Επιτρέψτε μας να επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε κρίση, επίσης απέναντι στους ανθρώπους που υποφέρουν ήδη από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης», δήλωσε η Φιόνα Σιαπόρι από την οργάνωση Climate Strike Switzerland, που συμμετέχει στο παγκόσμιο κίνημα Fridays for Future.

Μπότες, αθλητικά, σαγιονάρες, ζευγάρια παπούτσια κάθε είδους παρατάχθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο στην πλατεία Sechselaeutenplatz της Ζυρίχης.

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών στεκόταν πιο πίσω κρατώντας πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Ξυπνήστε, κλιματική Δράση τώρα» και «Η κρίση είναι κρίση», προτού η αστυνομία διαλύσει το πλήθος, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η νεαρή ακτιβίστρια που ίδρυσε το κίνημα Fridays for Future, επισήμανε σήμερα πως οι διαδηλωτές πρέπει να αλλάζουν την τακτική τους.

«Για σήμερα, είχαμε οργανώσει μια παγκόσμια απεργία για το κλίμα με εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή. Όμως, σε κάθε έκτακτη ανάγκη, πρέπει να προσαρμόζεσαι και να αλλάζεις τη συμπεριφορά σου», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter, το οποίο συνόδευε από μια φωτογραφία με ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα παλτό να κρέμεται από μια γέφυρα και δίπλα του ένα πλακάτ.

School strike week 88.

Today we had planned a global climate strike with millions taking part. But in an emergency you have to adapt and change your behaviour.

The climate crisis is still ongoing and we must fight every crisis.#climatestrikeonline #StayAtHome #fridaysforfuture pic.twitter.com/3l1IvRJWQs

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 24, 2020