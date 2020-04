Επ’ αόριστον αναβολή των ταξιδιών στο εξωτερικό συστήνεται στους Βρετανούς πολίτες, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας αλλάζει τις ταξιδιωτικές του οδηγίες εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού.

Στις 17 Μαρτίου οι οδηγίες της κυβέρνησης καλούσαν τους πολίτες να αναβάλλουν κάθε πτήση εκτός εκείνων που κρίνονταν ως “απολύτως απαραίτητες” τουλάχιστον για 30 ημέρες.

Πλέον αυτή η συμβουλή επεκτείνεται “επ’ αόριστον”, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Travel update ✈️: The Foreign Office indefinitely advises against all non-essential global travel

➡️ Read our guidance: https://t.co/G30uvrt6iW

➡️ Follow @FCOtravel for country updates

➡️ More information here: https://t.co/gEkkRIWaYw pic.twitter.com/ktadUI0Q9t

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) April 4, 2020