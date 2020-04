Και δεύτερη βραδιά ενδέχεται να παραμείνει στο νοσοκομείο ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσεί με κοροναϊό, μετά την εισαγωγή του το βράδυ της Κυριακής.

Ο ηγέτης της Βρετανίας μετέβη στο νοσοκομείο έπειτα από συστάσεις του γιατρού του, καθώς τα συμπτώματά του (έντονος βήχας και υψηλός πυρετός) από τον κοροναϊό εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν εδώ και δέκα μέρες.

Η εφημερίδα Times γράφει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός μεταφέρθηκε με ιδία μέσα στο νοσοκομείο St Tomas, κοντά στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Προσθέτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι δεν επρόκειτο για μία επείγουσα εισαγωγή, αντίθετα, ο γιατρός του συνέστησε περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Η Daily Mail επίσης σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «δέχθηκε θεραπεία με οξυγόνο» κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και ότι θα υποβληθεί σε εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας του.

Αναφέρεται επίσης σε ισχυρισμούς ότι «έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του» επειδή συνέχισε να εργάζεται σκληρά και σε εκκλήσεις να παραδώσει την διαχείριση των κυβερνητικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα, ενόσω βρίσκεται σε ανάρρωση.

Η Ντάουνινγκ Στριτ διαβεβαιώνει ότι η νοσηλεία του πρωθυπουργού αποτελεί προληπτικό μέτρο και ότι ο ηγέτης των Συντηρητικών εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Δεν αρνήθηκε πάντως το γεγονός ότι χορηγήθηκε οξυγόνο στον Μπόρις Τζόνσον. Επίσης, ο εκπρόσωπός του Τζόνσον δεν αναφέρθηκε στα συμπτώματά του ως «ήπια» όπως προηγουμένως, αλλά είπε ότι «επιμένουν».

Πάντως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός είχε μία «άνετη νύχτα» στο νοσοκομείο και ότι είναι «σε καλή κατάσταση».

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020