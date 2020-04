Να καθησυχάσει τους φόβους μερίδας του τύπου και πολιτών της Βρετανίας, για κενό εξουσίας στη χώρα, επιχειρεί ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσεί με κοροναϊό, με μήνυμά του από το νοσοκομείο όπου εισήχθη το βράδυ της Κυριακής.

Ο Τζόνσον δήλωσε σήμερα πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα του κοροναϊού, αλλά η διάθεσή του είναι καλή και βρίσκεται σε επαφή με την ομάδα του.

«Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κοροναϊού», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

«Η διάθεσή μου είναι καλη και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς».

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

