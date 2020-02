Τουλάχιστον επτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε εργοστάσιο ζυθοποιίας στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το USA Today, ο δράστης της επίθεσης είναι ένας πρώην εργαζόμενος της ζυθοποιίας, ο οποίος είχε πρόσφατα απολυθεί.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020