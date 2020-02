Ενα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ του Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία που μεταδίδει το Associated Press, δύο γυναίκες και δύο άνδρες τραυματίστηκαν, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σε δύο από τους τραυματίες πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάσταση των άλλων δύο είναι σταθερή.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη και την κατάσταση εκείνων που τραυματίστηκαν.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

Franklin Avenue in Hartford is back open. Part of Brown St is still closed as police continue to investigate shooting that left 4 hurt, 1 dead pic.twitter.com/s8cOyIHupG

— Gaby Molina (@M_GabrielaMo) February 16, 2020