Σε μια 24σέλιδη επιστολή – μανιφέστο και σε πολλά βιντεοσκοπημένα μηνύματα είχε περιγράψει τα ρατσιστικά κίνητρά του ο δράστης των χθεσινοβραδινών φονικών επιθέσεων στην Χανάου της Έσσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, βασικός ύποπτος είναι ο 43χρονος Γερμανός Τομπίας Ρ. Αφού δολοφόνησε εννιά ανθρώπους σε δύο μπαρ με ναργιλέδες, στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι του, σκότωσε την 72χρονη μητέρα του και αυτοκτόνησε.

Στην επιστολή του, στην οποία εξέφρασε ακροδεξιές απόψεις, αναφερόταν στην ανάγκη να καταστραφούν συγκεκριμένοι λαοί των οποίων η απέλαση από την Γερμανία δεν είναι πλέον εφικτή.

Έκανε λόγο για μυστικές υπηρεσίες και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ τόνιζε ότι αισθανόταν ότι τον παρακολουθούσαν και ότι βρισκόταν διαρκώς υπό διωγμό.

Το βίντεο της παράνοιας

Λίγες μέρες πριν από τις δύο φονικές επιθέσεις, ο μακελάρης είχε ανεβάσει ένα βίντεο με παρανοϊκούς ισχυρισμούς στο YouTube.

Στο βίντεο αυτό ο Τομπίας Ρ. μιλά σε άπταιστα αγγλικά στέλνοντας ένα «προσωπικό μήνυμα σε όλους τους Αμερικανούς».

Υποστηρίζει ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου βασανίζονται και σκοτώνονται παιδιά και λατρεύεται ο σατανάς. Κάλεσε δε τους Αμερικανούς πολίτες «να ξυπνήσουν» και «να πολεμήσουν τώρα».

Το αρχικό βίντεο έχει κατέβει πλέον από τις αρχές, αλλά αποσπάσματά του αναμεταδίδονται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα

Μετανάστες ήταν οι περισσότεροι από τους εννέα ανθρώπους που έπεσαν νεκροί από τα πυρά του 43χρονου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Hürriyet», που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ο 43χρονος αρχικά άνοιξε πυρ κατά τριών Τούρκων που διασκέδαζαν σε ένα από τα δύο μπαρ με ναργιλέδες στα οποία «χτύπησε» με διαφορά λίγης ώρα, και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο του σε έναν Τούρκο σερβιτόρο.

Στο δεύτερο μπαρ, ο Γερμανός ακροδεξιός πυροβόλησε έναν 20χρονο Τούρκο, μια 20χρονη κοπέλα από τη Βοσνία και μία σερβιτόρα από την Πολωνία.

Όπως αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), κάποια από τα θύματα ήταν κουρδικής καταγωγής.

Μέρκελ: Ο ρατσισμός είναι δηλητήριο

Σε διάγγελμά της στον γερμανικό λαό, η Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

«Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να χυθεί άπλετο φως στα κίνητρα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Υπάρχουν σήμερα πολλά στοιχεία ότι ο δράστης ήταν ακροδεξιός κι είχε ρατσιστικά κίνητρα.Αισθανόταν μίσος για τους ανθρώπους διαφορετικής φυλής, πεποιθήσεων ή εμφάνισης», ανέφερε η Γερμανίδα καγκελάριος.

«Ο ρατσισμός είναι δηλητήριο, το μίσος είναι δηλητήριο. Αυτό το δηλητήριο υπάρχει στην κοινωνία μας και είναι υπεύθυνο για πάρα πολλά εγκλήματα», τόνισε.

Αντιδράσεις και συλληπητήρια

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα την «απέραντη θλίψη» του και την «πλήρη υποστήριξη προς τη Γερμανία μπροστά σ’ αυτή την τραγική επίθεση», μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Χανάου (κεντρική Γερμανία) και στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στα θύματα και στις πενθούσες οικογένειες. Είμαι στο πλευρό της καγκελαρίου Μέρκελ σ’ αυτή τη μάχη για τις αξίες μας και την προστασία των δημοκρατιών μας», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε μήνυμά του που ανέβασε στo Twitter.

Une immense tristesse et mon plein soutien à l’Allemagne face à cette attaque tragique. Nos pensées vont aux victimes et aux familles en deuil. Je suis aux côtés de la Chancelière Merkel dans ce combat pour nos valeurs et la protection de nos démocraties. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2020

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα «βαθιά σοκαρισμένη» από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ένοπλος στην πόλη Χανάου της Γερμανίας με αποτέλεσμα να σκοτώσει εννέα ανθρώπους, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν «ρατσιστικά κίνητρα».

«Σήμερα το πρωί με πολλή θλίψη σκέφτομαι τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, στους οποίους απευθύνω τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια. Σήμερα μοιραζόμαστε το πένθος σας», έγραψε στο Twitter η φον ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

I am deeply shocked by the tragedy that took place last night in Hanau. My thoughts are with the families and friends of the victims, to whom I want to extend my sincerest condolences. We mourn with you today. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 20, 2020

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε τις επιθέσεις στο Χανάου «τραγωδία», λίγες ώρες προτού συναντηθεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τους Ευρωπαίους εταίρους της στις Βρυξέλλες.

«Η παράλογη απώλεια ανθρώπινων ζωών αποτελεί τραγωδία, ανεξαρτήτως του πού συμβαίνει», έγραψε στο Twitter o Μισέλ. «Μετά τη φοβερή επίθεση οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Χανάου».

Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie – egal wo er vorkommt. Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in #Hanau. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt unser herzliches Beileid. — Charles Michel (@eucopresident) February 20, 2020

«Σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος από τη φρίκη των επιθέσεων στη γερμανική πόλη Χανάου», δήλωσε ο Νταβίντ Σασόλι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Είμαστε ενωμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή μίσους και βίας».

Shocked and deeply saddened by the horror of the shooting in the German city of #Hanau. Our thoughts go to the victims and their loved ones. We stand united against any form of hatred and violence. — David Sassoli (@EP_President) February 20, 2020

Ο Πρόεδρος της Κουρδικής Κοινότητας της Γερμανίας Αλί Ερτάν Τοπάκ ζήτησε πριν από λίγο «αποφασιστικό αγώνα του κράτους εναντίον του δεξιού εξτρεμισμού» και τόνισε ότι η Κοινότητά του επισημαίνει εδώ και χρόνια τον κίνδυνο.

Για «ανείπωτη τρομοκρατική επίθεση» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της και η Ισλαμική Ομοσπονδία της Γερμανίας, ενώ το Συντονιστικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων κάλεσε την κοινωνία σε «αλληλεγγύη με τα θύματα ενάντια στο δεξιό μίσος και την τρομοκρατία».

Από την πλευρά της, η Τουρκία ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.