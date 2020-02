Εννέα άνθρωποι δολοφονήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Χανάου, κοντά στη Φραγκφούρτη, στην κεντρική Γερμανία, σε δυο επιθέσεις. Ο ύποπτος για τις επιθέσεις αυτές βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα νεκρός μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το εύρημα έγινε από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στην πόλη.

Η μεγάλη δύναμη της αστυνομίας που αναπτύχθηκε εσπευσμένα στην πόλη εντόπισε επίσης ένα αυτοκίνητο με πυρομαχικά και γεμιστήρες στο εσωτερικό του, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο. Ο ύποπτος, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν Γερμανός και είχε άδεια κυνηγιού.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Die Ermittlungen dauern an.

Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.

Σύμφωνα με την Bild, υπήρξε μια έκρηξη στις 3:02 (ώρα Γερμανίας) σε σπίτι στην Χανάου με αστυνομικούς να σπεύδουν στην περιοχή. Αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό τον ύποπτο στη συνέχεια ερεύνησαν το όχημά του στο οποίο βρήκαν όπλα και πυρομαχικά.

Η Bild επικαλούμενη αστυνομικές πηγές μεταδίδει ότι πρόκειται για Γερμανό πολίτη χωρίς να δίνει ακόμα καμία πληροφορία για τα κίνητρά του.

«Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν τη νύχτα.

Ένας από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους υπέκυψε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων των δύο επιθέσεων να αυξηθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

ενώ η Bild κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς – συμπεριλαμβανομένου και του δράστη.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η έρευνα που διενεργείται για την υπόθεση συνεχίζεται.

Η πρώτη επίθεση είχε στόχο θαμώνες έξω απο μπαρ με ναργιλέδες, το Midnight, στην καρδιά της πόλης των περίπου 90.000 κατοίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτή την πρώτη επίθεση, περί τις 22:00 [τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας]. Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για περίπου δέκα πυροβολισμούς.

Ο φερόμενος ως δράστης έφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο προς την κατεύθυνση της Πλατείας Κουρτ Σουμάχερ, στη συνοικία Κέσελστατ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ακολούθησε δεύτερο τουφεκίδι, με «τουλάχιστον πέντε σοβαρά τραυματίες», σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό των αρχών. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο πρώτο μπαρ και πέντε μπροστά στο δεύτερο, το Arena Bar.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων στον χώρο των ανθρώπων που κάπνιζαν, σκοτώνοντας πέντε, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, που πρόσθεσε πως τα θύματα ήταν κουρδικής καταγωγής.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2

