Βαλτώνει μέρα με τη μέρα η κατάπαυση πυρός στη Λιβύη με τις αποκαλύψεις για παραβιάσεις των όσων συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου να διαδέχεται η μία την άλλη.

Οι μάχες στη βορειοαφρικανική χώρα συνεχίστηκαν για μια ακόμη μέρα, με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ανακοινώνει μάλιστα πως ο αριθμός των θανάτων των σύρων μισθοφόρων έχει αυξηθεί σε 72 από τότε που έφτασαν για πρώτη φορά στην Τρίπολη και συμμετείχαν στις μάχες εναντίον των ενόπλων δυνάμεων του Εθνικού Λιβυκού Στρατού.

The Syrian Observatory for Human Rights,

“Syrian opposition,”

announces that the official death toll of Syrian #terrorists has risen to 72 since they first arrived in #Tripoli and participated in the battles against the armed forces #LNA #Libya pic.twitter.com/jbay55fZ1X

— M.LNA (@LNA2019M) February 1, 2020