Την ενόχλησή της και με τον πιο επίσημο τρόπο έσπευσε να εκφράσει η Αγκυρα για την επίσκεψη του στρατάρχη Χαφτάρ στην Αθήνα, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα ενόψει της επικείμενης Διάσκεψης του Βερολίνου για το μέλλον της Λιβύης.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις μεγάλης μερίδας των τουρκικών ΜΜΕ, τα οποία φιλοξένησαν εκτενή ρεπορτάζ από την επίσκεψη Χαφτάρ -τον οποίο μάλιστα αποκαλούν πραξικοπηματία και παράνομο ηγέτη της Λιβύης- ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιτίθεται στην Ελλάδα στην οποία επιρρίπτει προσπάθεια εκτροχιασμού της ειρήνης στη Λιβύη.

«Οι κινήσεις της Ελλάδας να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για ειρήνη στη Λιβύη είναι μάταιες» δηλώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Προσθέτει δε, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα ισοδυναμεί με «σαμποτάζ» των προσπαθειών επίτευξης εκεχειρίας στη βορειο-αφρικανική χώρα.

«Η πρόσκληση του Χαφτάρ στην Ελλάδα και η έμφαση στην ελληνική ατζέντα έχει σκοπό να σαμποτάρει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Λιβύη» λέει.

Η κριτική του όμως είχε γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων.

«Η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά έχουν μαξιμαλιστικές βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσπαθούν αυτές τις βλέψεις να τις νομιμοποιήσουν παίρνοντας πλεονέκτημα από το γεγονός ότι είναι μέλη της ΕΕ. Ετσι απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Στη Λιβύη τα μνημόνια που υπογράψαμε με τη νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη προκάλεσαν συναγερμό στην Ελλάδα. Αντί για διάλογο, διέκοψαν τις σχέσεις με τη νόμιμη κυβέρνηση. Δρουν με το ότι «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου».

» Τα τελευταία χρόνια σφετερίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Λιβύης με τις κινήσεις της νότια της Κρήτης. Η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση υπέγραψε το μνημόνιο συνεργασίας μαζί μας για να προστατεύσει τα δικαιώματά της».

