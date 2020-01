Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της Λιβύης, τα στρατόπεδα των Χαφτάρ – Σάρατζ επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, βίντεο – ντοκουμέντο με φερόμενους Σύρους μαχητές να ταξιδεύουν στη Λιβύη δημοσίευσε λογαριασμός στο Twitter που πρόσκειται στο Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του Χαλίφα Χαφτάρ.

Το οπτικοακουστικό υλικό, όπως αναφέρει η ανάρτηση, παρουσιάζει ισλαμιστές μαχητές με καταγωγή από τη Συρία, τους οποίους έχει μισθώσει η τουρκική κυβέρνηση, σε πτήση με προορισμό τη Λιβύη.

Αποστολή τους, σύμφωνα πάντα με τον LNA, είναι να πολεμήσουν για χάρη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Φαγιέζ αλ Σάρατζ, κατ’ εντολή της Αγκυρας.

Στο εν λόγω βίντεο οι άντρες συνομιλούν, ενώ αρκετοί από αυτούς προσπαθούν να καλύψουν τα πρόσωπά τους.

Σημειώνεται πάντως ότι το συγκεκριμένο προφίλ δεν αποτελεί επίσημο λογαριασμό του LNA. Υπάρχει μάλιστα πληθώρα στοιχείων που συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ανεξάρτητο προφίλ με προπαγανδιστικούς σκοπούς που ενίοτε διαδίδει fake news.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l

— M.LNA (@LNA2019M) January 18, 2020