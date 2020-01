Τη σιωπή της «έσπασε» μετά από αρκετές ημέρες η Βασίλισσα Ελισάβετ σχετικά με την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Με ανακοίνωσή της, η Βασίλισσα Ελισάβετ υποστηρίζει ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ σέβεται την απόφασή τους, αλλά δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση από το λαό της Μεγάλης Βρετανίας.

Παράλληλα, τονίζει πως έχει συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει περίοδος μετάβασης στην οποία ο Χάρι και η Μέγκαν θα περάσουν χρόνο στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οριστικές αποφάσεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.

«Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για το μέλλον του εγγονό μου και της οικογένειάς του.

Η οικογένειά μου και εγώ σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως ανεξάρτητη οικογένεια. Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους, ενώ θα παραμείνουν πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς μου.

Ο Χάρι και ο Μέγκαν έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουν να εξαρτώνται από δημόσιους πόρους στη νέα τους ζωή.

Έχει επομένως συμφωνηθεί ότι θα υπάρξει μια περίοδος μετάβασης στην οποία ο Χάρι και η Μέγκαν θα περάσουν χρόνο στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για πολύπλοκα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η οικογένειά μου και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Ζήτησα να ληφθούν οριστικές αποφάσεις τις προσεχείς ημέρες».

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2020