Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών, αλλά και για την προεδρία των ΗΠΑ, Μάικλ Μπλούμπεργκ, δήλωσε στο Reuters ότι είναι έτοιμος να ξοδέψει ένα μεγάλο μέρος από την τεράστια περιουσία του για να εκδιώξει τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2020.

Ο Μπλούμπεργκ έδωσε έτσι μία απάντηση στην κριτική που του ασκείται από αντίπαλους υποψήφιους Δημοκρατικούς ότι προσπαθεί να εξαγοράσει τις αμερικανικές εκλογές.

Όντας ο έκτος πλουσιότερος Αμερικανός, σύμφωνα με το Forbes, ο Μπλούμπεργκ έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα πως o ίδιος είναι η καλύτερη επιλογή για να ηττηθεί ο Τραμπ.

Από τότε που ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία, τον Νοέμβριο, έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα σε πολιτικές διαφημίσεις από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλό του, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

«Πρώτη προτεραιότητα είναι να ξεφορτωθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξοδεύω όλα μου τα χρήματα για να γλιτώσουμε από αυτόν», είπε ο Μπλούμπεργκ στο Reuters λίγο έξω από το Τέξας, όπου βρίσκεται για την προεκλογική του καμπάνια.

Η γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που συγκαταλέγεται στους επικρατέστερους υποψηφίους των Δημοκρατικών, κατακεραύνωσε τον Μπλούμπεργκ όταν ξεκίνησε την προεδρική του καμπάνια με μια σειρά διαφημιστικών μηνυμάτων και τηλεοπτικού χρόνου, συνολικού κόστους 37 εκατ. δολ, κατηγορώντας τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης πως επιχειρεί να εξαγοράσει την αμερικανική δημοκρατία.

Ο Μπλούμπεργκ, όμως, δεν φαίνεται να πτοείται από τη δριμεία κριτική της Γουόρεν.

«Ελπίζουν με τέτοια επιχειρήματα να με ξεπεράσουν, επειδή όσα κάνω είναι πολύ ανταγωνιστικά, αλλά όχι κακές πολιτικές», απαντά ο ίδιος.

Καθώς καθυστέρησε να μπει στην κούρσα των Δημοκρατικών χάνοντας τα πρώτα ντιμπέιτ, ο Μπλούμπεργκ καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στις εθνικές δημοσκοπήσεις των Δημοκρατικών, πίσω από τους Τζο Μπάιντεν, Μπέρνι Σάντερς, Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Πιτ Μπάτιγκιγκ.

«Και οι τέσσερις είναι υπερβολικά φιλελεύθεροι για να νικήσουν τον Τραμπ», σχολιάζει από την πλευρά του ο Μπλούμπεργκ.

«Ένας από τους λόγους που είμαι αισιόδοξος πως μπορώ να νικήσω τον Τραμπ είναι επειδή μπορώ να γίνω αποδεκτός από τους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους που τον ψήφισαν», πρόσθεσε ο Μπλούμπεργκ.

Εξάλλου, ο ίδιος είναι πρώην Ρεπουμπλικάνος που έχτισε την περιουσία του πουλώντας χρηματοοικονομικές συμβουλές σε εταιρείες της Wall Street.

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές εκτός εάν πάρεις με το μέρος σου τους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους», πρόσθεσε.

Επειδή ακριβώς καθυστέρησε να συμμετάσχει στην κούρσα, δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες των Δημοκρατικών υποψηφίων σε Αϊόβα, Νέο Χαμσάιρ, Νεβάδα και Νότια Κρολίνα, που θα γίνουν τον Φεβρουάριο.

Απεναντίας, ρίχνει όλο το βάρος της εκστρατείας του στο να πείσει τους εκλέκτορες του Τέξας, που θα είναι η δεύτερη σημαντικότερη πολιτεία από τις 14 της Super Tuesday.

Σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε ο Μπλούμπεργκ το Σάββατο, σε Σαν Αντόνιο, Όστιν και Ντάλλας, ανέφερε πως λόγω των δικομματικών απόψεών του μπορεί να υλοποιήσει ζητήματα όπως η επέκταση του συστήματος περίθαλψης, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και η μείωση της εγκληματικότητας/οπλοχρησίας.

We made it to Dallas, where we're wrapping up our Texas tour with new friends. Thanks to everyone who came out to see us today and who supported us all over the country.

The stars in Texas are big & bright, and so is America's future. #GetItDone pic.twitter.com/NZVHnN4Fsr

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) January 12, 2020